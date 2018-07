Tragedia noptii in Romania. Doi tineri au murit. Alti doi se zbat intre viata si moarte

Doi adolescenti, de 14 si 18 ani, au murit, iar alti doi au fost raniti in urma unui accident mortal produs, pe DN 2 la Tamboiesti, in judetul Vrancea, unde masina in care se aflau a fost scapata de sub control si a intrat intr… [citeste mai departe]