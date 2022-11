Latura bună a războiului din Ucraina: Tranziţia către o energie mai curată Directorii unor companii din 20 de economii majore considera ca razboiul din Ucraina accelereaza ritmul tranzitiei catre o energie mai curata, mai degraba decat il incetineste, potrivit unui sondaj realizat de firma de avocatura Ashurst din Marea Britanie, citat de Reuters. Descoperirile contracareaza temerile conform carora interzicerea gazelor naturale rusesti in urma invaziei Ucrainei, pe care Moscova o numeste o operatiune speciala, creste cererea de carbune pentru producerea de caldura si energie si impiedica investitiile in energia eoliana si solara. ”Necesitatea de a asigura o securitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

