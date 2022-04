Stiri pe aceeasi tema

- Pe o ploaie torențiala și un teren impracticabil, FC Voluntari s-a impus in manșa tur a semifinalei din Cupa Romaniei, 2-0 cu FC Argeș. Iasmin Latovlevici (35 de ani, fundaș stanga) a vorbit la final despre condițiile de joc. „Nu vezi ce tremur? Nu pot sa-mi revin! E foarte frig, a fost o ploaie foarte…

- Iasmin Latovlevici (35 de ani) și-a „urecheat” coechipierii dupa FC Argeș - Farul 0-2. Calificați in play-off-ul Ligii 1 in doar al doilea an de la promovare, piteștenii au infrangeri pe linie in cele 4 partide din grupa pentru campionat. Iasmin Latovlevici, liderul echipei, a sugerat dupa infrangerea…

- CSU Craiova s-a impus categoric in primul meci din play-off, scor 3-0 impotriva celor de la FC Argeș. Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor a analizat eșecul echipei sale și l-a criticat dur pe Iasmin Latovlevici pentru cartonașul roșu primit. „Cand pierzi cu 3-0 nu e tocmai confortabil. Am vorbit…

- Fundașul lui FC Argeș, Iasmin Latovlevici, a vazut cartonașul roșu dupa 2 galbene incasate intr-un minut cu CSU Craiova. La primul galben, aparatorul piteștenilor a intrat intr-un conflict cu asistentul Ovidiu Artene, din Vaslui, cel care ii semnalase faultul la Gustavo centralului Kovacs. Dupa un minut,…

- Fiica defunctei Eugenia Bogoslov e cea care a sunat la DNA, iar IPJ Argeș ne-a confirmat ca in cauza s-a inceput urmarirea penala in rem Fiica bolnavei care a decedat spune ca, drept pedeapsa pentru ca s-a plans, asistentele nu i-au mai administrat mamei sale tratamentul „Nu este adevarat așa ceva,…

- Intr-un interval de 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 10.749 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 57.417 teste RT-PCR și antigen efectuate. Gradul de pozitivare este de 18,72%. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10.749 cazuri noi de persoane infectate…

- Farul a cedat in disputa cu formatia din Trivale in minutul 89, dintr un gol marcat din lovitura libera de veteranul Iasmin Latovlevici. "Marinariildquo; sunt tot pe locul sase ultimul care duce in play off , dar FC Arges s a apropiat la un punct. In meciul cu FC Arges, Gabriel Iancu, titular, a iesit…

- Golul victoriei in partida de la Ovidiu a fost reusit din lovitura libera de Iasmin Latovlevici. Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 27 a a Ligii 1, intalnind pe teren propriu FC Arges, intr o disputa importanta in lupta pentru calificarea in turneul play off. Inaintea partidei, cele…