Laszlo Endre (CCI Covasna): Campania Visit Covasna Safe Place, impact pozitiv asupra turismului

- Curtea Constitutionala urmeaza sa discute, miercuri, sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare din nordul Capitalei trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. USR a anuntat ca, alaturi de UDMR, a depus…

- Proiectul de dezvoltare propus de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) are un impact national fara precedent, de sustinere a multiple domenii de activitate, iar initiativa ar trebui recunoscuta si sustinuta onest, in egala masura, de mediul public si de cel privat, se spune intr-un comunicat…

- Surse oficiale au declarat ca acesta se afla la Spitalul de Pneumoftiziologie, el suferind de o forma medie de boala. Medicii au declarat ca starea fostului președinte al Camerei de Comerț și Industrie ar fi una stabila, informeaza sursa citata. Vlasov, cunoscut pentru stilul extravagant și…

- Sotia lui Mihail Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Viviana Vlasov, medic de profesie, era internata in spital de o saptamana, transmite publicatia locala Ziarul de Iasi.Viviana Vlasov, sotia lui Mihail Vlasov, in…

- Conducerile Primariei Sfantu Gheorghe si Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna au prezentat luni un pachet de masuri menit sa sprijine firmele din municipiu afectate de noul coronavirus. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca intentia autoritatilor locale este de a…

- Activitatea de turism a fost foarte afectata din cauza masurilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19, iar specialistii estimeaza ca, in perioada urmatoare, peste 50% din firmele din turism si sectorul HoReCa vor intra in insolventa, se arata intr-o analiza a Camerei de Comert si Industrie (CCI)…

- Istoria Camerelor de Comert din Romania este strans legata de procesul de modernizare a Principatelor Romane din secolul XIX, iar infiintarea primei Camere de Comert pe teritoriul tarii noastre a reprezentat un punct de referinta pentru generatia pasoptista. Conform Decretului Domnesc, adoptat in 1864,…

- Oamenii de afaceri romani si moldoveni au discutat, miercuri, oportunitatile de cooperare in domeniul agroalimentar si in viticultura dintre cele doua tari, in cadrul Forumului Online de Afaceri Romania - Republica Moldova, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), in colaborare…