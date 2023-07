Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Gheorghe, fostul președinte de la Rapid, contesta numirea pe banca echipei din Giulești a lui Cristiano Bergodi. Fostul oficial alb-vișiniu ataca și conducerea Rapidului, din cauza decizie de a-l lasa pe Adrian Mutu sa plece gratis, fara sa plateasca clauza de 200.000 de euro din contract. Dinu…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a vorbit despre iminenta numire a lui Cristiano Bergodi ca antrenor la CFR Cluj. Dupa ce a caștigat a doua Cupa a Romaniei din istoria clubului, Cristiano Bergodi a plecat de la Sepsi. Acum e favorit sa fie numit la CFR Cluj, care s-a desparțit de Dan Petrescu. ...

- Ținta numarul 1 a clujenilor a fost Cristiano Bergodi, dar italianul a transmis ca iși dorește o echipa care sa aiba obiectiv titlul sau cupele europene. Acest lucru i l-a comunicat și lui Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi și a reprezentat și motivul pentru care a plecat de la Sfantu Gheorghe.…

- Sepsi schimba antrenorul pentru sezonul viitor. Din informațiile Gazetei, covasnenii nu-i vor prelungi contractul lui Cristiano Bergodi (58 de ani) și sunt aproape sa semneze cu Liviu Ciobotariu (52) de la FC Voluntari. Bergodi este antrenorul lui Sepsi din septembrie 2021. A caștigat Cupa Romaniei…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a declarat ca vrea sa continue colaborarea cu antrenorul Cristiano Bergodi. Ințelegera italianului cu Sepsi expira in vara, insa ar fi primit deja propunerea de prelungire. Raman de stabilit doar detaliile financiare, conform lui Dioszegi. Laszlo Dioszegi: „Deja…

- Etapa a 7-a din play-off va incepe sambata seara, cu meciul Farul - Rapid, va continua duminica seara, cu CFR - CSU Craiova și se va inchide luni, cu FCSB - Sepsi. Deși, teoretic, are parte de cel mai slab adversar, dar și cel mai neatractiv in același timp, FCSB a primit o veste neașteptata in perspectiva…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a prezentat astazi echipa etapei a 6-a din play-off-ul si play-out-ul Superligii. Cum formatiile Baniei nu au excelat cu nimic in aceasta runda, reprezentantii forului nu au inclus niciun jucator al Universitatii Craiova sau FCU in cel mai bun unsprezece. Iata cum…

- Cristiano Bergodi (58 de ani), antrenorul lui Sepsi OSK, a analizat victoria cu Rapid, scor 2-0, prima ca covasnenilor din acest play-off. Dupa 1-2 cu Farul și FCSB in primele doua etape, Sepsi a spart gheața in play-off cu o victorie in fața Rapidului, scor 2-0. A fost, de altfel, prima victorie din…