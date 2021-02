Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a sustinut ca niste intermediari privati au oferit vaccinuri anticoronavirus produse de AstraZeneca atunci cand se discuta situatia privind sincopele in livrarea acestui vaccin catre Uniunea Europeana, a informat vineri agentia de presa ceha CTK. "In zilele in…

- Romania, pe ultimul loc, in Europa privind competențele angajaților de a folosi un calculator. Doua din 10 persoane nu au folosit niciodata internetul Chiar daca pandemia a grabit procesul de digitalizare a serviciilor publice, Romania a ramas pe ultimul loc in Uniunea Europeana referitor la abilitațile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat joi sprijinul pentru noua presedinta pro-europeana a Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in noiembrie in fata fostului sef pro-rus al statului, Igor Dodon, indemnand-o sa faca "reforme curajoase" pentru a intari statul de drept in fosta republica…

- Alianta USR-PLUS a stabilit, miercuri, o serie de propuneri pentru conducerea agentiilor guvernamentale, dar si pentru secretarii de stat din cadrul guvernului, se arata într-un comunicat de presa transmis de conducerea aliantei.Astfel, USR-PLUS a desemnat persoanele care ar urma sa ocupe…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 24,3% anul trecut, la 11,96 milioane, cel mai sever declin anual de cand se publica aceste date, in timp ce Romania a raportat o diminuare cu 21,8%, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- În cadrul recentului acord de investitii semnat de Uniunea Europeana si China, negociatorii Beijingului au încercat sa pedepseasca tarile UE care limiteaza sau blocheaza accesul companiilor telecom chineze precum Huawei, relateaza South China Post și dpa, citate de Agerpres. Dar…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) saluta finalizarea acordului comercial si de cooperare dintre Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit, insa atrage atentia ca ambele parti ar trebui sa ofere suport complet companiilor si operatorilor de transport rutier in respectarea…

- OMV Petrom a crescut capacitatea anuala de amestec cu biocombustibili la Petrobrazi, de la 200 de kilotone la aproximativ 350 de kilotone, pentru a furniza carburanti cu cantitati crescute de bio-componenti in produse finite. "OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a investit…