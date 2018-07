Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la București, a avut loc o dezbatere pe tema implementarii obiectivelor Agendei 2030 privind dezvoltarea durabila, la care au participat reprezentanți ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabila și oameni de afaceri din Romania. In cadrul reuniunii, consilierul de stat Laszlo Borbely,…

- Protocolul dintre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei și Asociația Tineretul ONU (UN Youth) din Romania a fost semnat astazi, 28 iunie 2108, la București, de Laszlo Borbely și Ioana Dospinescu. Consilierul de stat Laszlo Borbely a declarat, cu ocazia semnarii documentului,…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a afirmat marti, intr-o dezbatere dedicata Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei, ca este necesara sustinerea finantarii cercetarii, subliniind totodata importanta institutelor de cercetare in implementarea Agendei 2030. Potrivit…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi inalti oficiali au avut un schimb de opinii asupra unor teme de actualitate aflate pe agenda Adunarii Generale a ONU, cel mai important si reprezentativ for multilateral."Prim-ministrul Viorica Dancila s-a referit la cadrul institutional si…

- Intalnirea celor doi, la care a participat și ambasadorul Ion Jinga, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, a avut loc vineri la sediul ONU de la New York, informeaza un comunicat al Misiunii Permanente a Romaniei la ONU transmis Agerpres. In cadrul intrevederii cu Miroslav Lajcak, Bogdan…

- Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), Laszlo Borbely, a declarat joi, la Targu Mures, in cadrul dezbaterii "Majoritate si minoritati in anul Centenarului - Realitati, asteptari, viziuni", ca educatia si sanatatea sunt printre…

- Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, a declarat marti ca noua strategie de dezvoltare durabila a Romaniei va presupune un proces de schimbare a mentalitatilor. "Am pornit anul trecut, in toamna, dezbateri publice in ceea ce priveste revizuirea Strategiei…