Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul de stat Laacute;szloacute; Borbeacute;ly, seful Departamentului pentru Dezvoltare Durabila DDD din cadrul Guvernului, a avut astazi, 4 septembrie, prima intalnire de lucru cu liderii celor cinci confederatii sindicale reprezentative din Romania, informeaza Biroul de Presa al Guvernului Romaniei.…

- Consilierul de stat Laszlo Borbely, seful Departamentului pentru Dezvoltare Durabila (DDD) din cadrul Guvernului, a avut marti prima intalnire de lucru cu liderii celor cinci confederatii sindicale reprezentative din Romania, discutand cu acestia despre modificarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltare…

- Astazi, la București, a avut loc o dezbatere pe tema implementarii obiectivelor Agendei 2030 privind dezvoltarea durabila, la care au participat reprezentanți ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabila și oameni de afaceri din Romania. In cadrul reuniunii, consilierul de stat Laszlo Borbely,…

- In perioada 09-19 iulie 2018, la sediul Organizației Națiunilor Unite (ONU) de la New York (SUA), se desfașoara reuniunea Forumului Politic de Nivel Inalt al ONU privind Dezvoltarea Durabila (HLPF), organizat sub egida Consiliului Economic si Social al ONU (ECOSOC). Delegația Romaniei prezenta la segmentul…

- Protocolul dintre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei și Asociația Tineretul ONU (UN Youth) din Romania a fost semnat astazi, 28 iunie 2108, la București, de Laszlo Borbely și Ioana Dospinescu. Consilierul de stat Laszlo Borbely a declarat, cu ocazia semnarii documentului,…