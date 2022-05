Laserul rușilor, doar propagandă. ”Nu suntem în Războiul Stelelor” Oficialii SUA susțin ca nu exista in prezent nicio dovada a folosirii de catre Rusia de arme laser in Ucraina, dupa ce vicepremierul rus Iuri Borisov declara zilele trecute ca Moscova deține, printre altele, un mega-laser capabil sa „orbeasca” sateliții aflați pe orbita terestra. In plus, afirmațiile despre „armele minune” ale lui Vladimir Putin au fost apreciate de catre Volodimir Zelenski drept simpla propaganda, similara celei folosite in ultimele zile de razboi de catre fosta Germanie nazista, informeaza BBC . Vicepremierul rus Iuri Borisov a declarat miercuri ca Rusia dispune de o arma laser… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii SUA susțin ca nu exista in prezent nicio dovada a folosirii de catre Rusia de arme laser in Ucraina, dupa ce vicepremierul rus Iuri Borisov declara zilele trecute ca Moscova deține, printre altele, un mega-laser capabil sa „orbeasca” sateliții aflați pe orbita terestra. In plus, afirmațiile…

- Vicepremierul rus Iurie Borisov a declarat miercuri ca Rusia dispune de o arma laser capabila sa „orbeasca” toti satelitii de pe orbita terestra aflati pana la 1.500 de kilometri altitudine, informeaza Reuters . Sistemul laser, care ar fi unul mobil, a fost prima oara anuntat de președintele Rusiei,…

- Vicepremierul rus se lauda in stil mare. Rusia are suficiente rachete si munitii de inalta precizie pentru a aduce la indeplinire sarcinile care au fost trasate fortelor armate ale tarii, a declarat luni vicepremierul rus Iuri Borisov, informeaza Interfax si Reuters. Un oficial de rang inalt de la Pentagon…

- Expertul militar Oleg Jdanov spune ca este puțin probabil ca Vladimir Putin sa fie de acord cu anunțul din 9 mai privind inceperea mobilizarii generale in Federația Rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rusia anunța ca a testat o noua racheta balistica intercontinentala. Vladimir Putin avertizeaza ca noua racheta Sarmat ar trebui “sa-i puna pe ganduri pe dușmanii Rusiei”, scrie BBC. In Occident, noua arma a rușilor este cunoscuta drept „Satan II”. Ministerul rus al Apararii a anunțat, miercuri, ca…

- Directorul Institutului de Politica Mondiala de la Kiev, politologul Yevhen Mahda, reacționeaza la decizia președintelui rus, Vladimir Putin, de a decora militarii care au ocupat orașul Bucha, acolo unde au fost descoperite, dupa retragerea trupelor ruse, sute de victime din randul civililor ucraineni.…

- Sistemul de rachete S-300 pe care Slovacia l-a donat Ucrainei este in continuare operational, astfel ca informatiile Rusiei privind distrugerea lui sunt o alta minciuna a presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului Apararii slovac, Martina Koval

- Ucraina a respins apelurile Rusiei de a preda orașul portuar Mariupol, unde locuitorii sunt asediați și aproape au ramas fara hrana, apa și energie, intr-o criza umanitara care sporește presiunea asupra liderilor europeni de a inaspri sancțiunile impotriva Moscovei. Principalele evenimente din dimineata…