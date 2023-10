Lasconi pe orbită Doar cateva zile au trecut de la anunțata promovare a Elenei Lasconi in calitatea de locomotiva a USR la alegerile europarlamentare, ca a aparut o alta idee menita sa susțina convingerea primariței de la Campulung ca face istorie zi de zi. Ideea este cea a candidaturii lui Lasconi pentru funcția de președinte al Romaniei. Doar […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

