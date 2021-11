Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, ministrul interimar al Apararii, a fost desemnat joi de presedintele Klaus Iohannis candidat la functia de prim-ministru. Ciuca a fost propunerea Partidului National Liberal pentru aceasta functie, la consultarile avute cu seful statului. Nicolae Ionel Ciuca este un general cu 4 stele…

- Nu doar calatorului ii sta bine cu drumul, ci și antrenorului. De-abia revenita din nordul Europei, din Estonia, antrenoarea de atletism a CSM Bacau, Aura Balaban a pornit-o 10.000 de kilometri mai spre sud, pentru a ajunge in Kenya. Deși are ca hobby calatoriile, antrenoarea bacauana nu a ales Africa…

- Premiera in Ararat – „Geta Route”, o noua ruta deschisa de alpiniștii romani O echipa de alpliniști romani, intre care și bacauanul Radu Turta a cucerit o noua reduta. Vineri, 13 august 2021, ora locala 9.35, a fost atins varful Ararat din Turcia, avand altitudinea de 5137 m, pe o ruta noua urcata in…

- • din cauza unei surpari de teren, se circula dirijat, pe un singur fir • zilnic, se produc blocaje in zona serpentinelor de la Magura, punand la grea incercare rabdarea șoferilor Pe DN 11, in zona serpentinelor de la Magura, șoferii sunt nevoiți sa petreaca, in trafic, zeci de minute, uneori chiar…

- Polițiștii de investigații criminale din Bacau au reținut un barbat de 40 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de viol, amenințare și șantaj. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv. O tanara de 19 ani, din Bacau a sesizat faptul ca, in noaptea de 05/06 august a.c., un barbat de 40 de ani, profitand…

- Vara fasta pentru jucatoarea de tenis legitimata la Clubul Sportiv Școlar Bacau, Ana Maria Chirița. Una cu numeroase meciuri și, in egala masura, cu rezultate notabile. Ultimele succese au fost repurtate la cea de-a 29-a ediție a „Cupei Municipiului Slobozia -Memorialul Ioan Pinter”, turneu de categoria…

- Am inceput lectura revistei ATENEU, ediția iulie – august 2021, stimulat și de singularul și inconfundabilul miros de cerneala tipografica, mangaind fiecare pagina, pe care textele și ilustrațiile sunt aranjate intr-o ordine misterioasa, ce ține de firescul naturii: un fluviu ale carui ape cand se rostogolesc,…

- Tot mai mulți agricultori se indreapta spre cursurile organizate de stat pentru perfecționarea in anumite meserii din agricultura. Cei mai mulți sunt atrași de avantajul oferit de diploma de absolvire care ii ajuta sa obțina finanțari nerambursabile de la UE. Direcția pentru Agricultura Județeana (DAJ)…