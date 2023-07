Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, considera ca in Romania ”in multe domenii, statul nu exista, legea nu exista, institutiile de control nu exista”, afirmatia fiind facuta in contextul anchetei privind tratamentele inumane aplicate unor persoane varstnice si cu dizabilitati in mai multe azile. „Am fost…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a reacționat pe pagina sa de Facebook, in scandalul “azilele groazei”. „Am fost toti cutremurati de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un atac la demnitatea umana. Evident, toti cei vinovati trebuie pedepsiti. Mult mai important, cred eu, este ca noi toti sa constientizam,…

- Au aparut informații suplimentare din referatul de arestare care a condus la reținerea liderului grupului responsabil de tratamentele inumane asupra mai multor persoane in azilele din Ilfov. Ștefan Godei a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile.Ștefan Godei, persoana responsabila…

- Dupa scandalul „azilelor groazei” din Voluntari și Afumați, unde persoanele varstnice cazate acolo erau tratate mai rau ca și animalele, fiind supuse la umilințe greu de imaginat, autoritațile anunța controale la nivel național pe tot ceea ce inseamna camine de batrani. Și in Maramureș avem destule…

- Marius Budai a fasut primele declarații despre anchetele de la azilul groazei.„De cand au inceput aceste lucruri, ieri și astazi, am solicitat tuturor direcțiilor, am cerut toate controalele care s-au facut, toate masurile. Am pe birou toate aceste rapoarte. La cererea premierului, astazi m-am intalnit…

- 24 de persoane au fost incatușate, dupa ce zeci de varstnici neputincioși și grav bolnavi au fost gasiți in 3 camine insalubre, unde erau supuși unor abuzuri infioratoare. Strigator la cer este ca autoritațile știau adevarul.

- USR București solicita premierului Ciolacu demiterea Gabrielei Firea, pe baza conexiunilor politice cu persoanele implicate in "azilele groazei". USR Bucuresti aduce in atenția publica informații de o gravitate extrema, privind legatura dintre ministrul Gabriela Firea și ororile descoperite in azilele…

- Descinderi marți dimineața la trei camine de batrani din Voluntari și Ilfov. Acolo, oamenii legii au descoperit 100 de varstnici care erau umiliți, neingrijiți, lasați flamanzi și in mizerie. Cei care dețin aceste centre au format un grup infracțional organizat in 2020, iar de atunci și pana acum au…