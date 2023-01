Lăsați ecranele! Lecturile anului 2023 Noul an se deschide (și) cu provocari editoriale remarcabile: romane in cheie cultural-istorica, povești despre puritate și suflete nobile (din fericire tendințele roiesc in cerc), aventuri intelectuale in rama fina, expuneri și cercetari de popularizare Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

