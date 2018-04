Astazi, in localitatea Valeni, comuna Calinești, județul Maramureș, a avut loc ediția a XVIII-a a concursului “Lasați copiii sa vina la mine”. Scopul acestui concurs este acela de a ii aduce pe copii, dar și pe parinții acestora mai aproape de divinitate și de tot ceea ce poate reprezenta Dumnezeu. Lumea este un miracol, iar […] The post “Lasați copiii sa vina la mine”-concursul de pictura, pricesne, religie și poezie din Valeni appeared first on eMaramures .