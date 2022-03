Stiri pe aceeasi tema

- Tradiții și obiceiuri. De ce merg finii la nași de lasatul secului. Lasatul Secului este o sarbatoare care marcheaza ultima zi cand se mai poate manca de dulce, inainte de a incepe unul dintre cele patru mari posturi randuite de Biserica Ortodoxa. Una dintre cele mai cunoscute tradiții este cea legata…

- Sambata Morților 2022. Cand are loc aceasta sarbatoare. Anul acesta, Sambata Morților va avea loc in luna februarie. Sambata Morților este sarbatoarea care marcheaza inceputul celor șapte Sambete ale Morților și care se incheie inainte de Saptamana Mare a Paștelui. In 2022, Sambata Morților este praznuita…

- Boboteaza este sarbatorita pe 6 ianuarie de catre Biserica Ortodoxa și Biserica Catolica. Aceasta sarbatoare importanta pentru credincioși vine cu o serie de tradiții și obiceiuri. Boboteaza incheie ciclul celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna care incep in Ajunul Craciunului. Creștinii occidentali…

- Ziua de Anul Nou este dedicata, conform calendarului creștin-ortodox, cinstirii Sfantului Vasile cel Mare. Peste 500.000 de romani ii poarta numele și au, pe 1 ianuarie, un motiv in plus de sarbatoare. In credința populara, aceasta zi este una cu puteri aparte, in care oamenii pot ghici, din anumite…

- Sarbatoare mare pentru creștini, marți, 21 decembrie. In fiecare an este praznuita Sfanta Mucenița Iuliana, protectoarea mamelor care nasc. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi, dar și ce este bine sa faci astazi

- Sarbatoare mare pentru creștini, marți, 7 decembrie. In fiecare an dupa Sfantul Nicolae este praznuita Sfanta Mucenița Filofteia, una dintre cele mai tinere sfinte din calendarul ortodox. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi și ce este bine sa faci in aceasta zi sarbatoare!

- Sarbatoare mare pentru creștini, luni, 6 decembrie. In fiecare an este praznuit Sfantul Nicolae , ocrotitorul copiilor, dar și familiei este sarbatorit in biserica ortodoxa! Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi, dar și ce este bine sa faci in aceasta zi de sarbatoare!

- Prima zi a acestei saptamani aduce o mare sarbatoare in randul credincioșilor ortodocși. Inca din ajunul acestei sarbatori, copiii, dar nu numai iși curața ghetuțele și le așaza frumos la ușa, in așteptarea darurilor pe care le lasa Moș Nicolae. Pe 6 decembrie este cinstit Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul…