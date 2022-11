Stiri pe aceeasi tema

- Fanii au ajuns sa-l cunoasca pe WRS, dupa prestația sa la Eurvision-ul romanesc, ulterior in finala competiției. Astazi romanii il pot urmari pe indragitul artist, prin prestațiile sale de la „Te cunosc de Undeva”. In show-ul difuzat sambata seara la Antena 1, artistul incearca sa intre in pielea personajelor,…

- Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a marcat golul de 2-2 pentru echipa sa, UTA Arad, in meciul cu FCSB, contind pentru prima runda a grupei B din Cupa Romaniei. Atacantul moldovean a stabilit scorul final, 2-2, in minutul 90+6, cu un șut din 6 metri. Acesta este al 5-lea gol marcat de Postolachi…

- Centenarul Incoronarii de la Alba Iulia va fi marcat si de o calatorie simbolica pe care o vor face cu Trenul Regal, de la Cluj-Napoca la Alba Iulia, Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu, alaturi de Alteta Sa Regala Principesa Sofia, in perioada 14-15

- Mijlocasul Dennis Man a marcat un gol pentru Parma in meciul castigat, scor 2-1, pe teren propriu, cu Frosinone, in etapa VII-a din Serie B. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Atmosfera incendiara pe stadionul Zimbru din Chișinau. Mii de fani, inclusiv și cei veniți din Anglia, urmaresc cu sufletul la gura spectacolul fotbalistic oferit de jucatorii echipelor Sheriff Tiraspol și Manchester United. Primul gol al partidei a fost inscris de englezi.

- O televiziune celebra din Romania iși reia emisia. Postul de televiziune fusese lansat in anul 2022, insa emisia canalului fusese suspendata pe 15 septembrie 2012. Oficialii susțin ca emisia acestui post de televiziune va fi reluata pana la finalul acestui an. Iata despre ce televiziune este vorba!…

- Sepsi - Rapid 1-2, in etapa #7 din Liga 1. Alex Ionița a reușit un gol superb in finalul primei reprize, cu un șut din afara careului. Niczuly, portarul gazdelor, nu a avut nicio șansa. Mijlocașul ofensiv al Rapidului recunoaște ca a fost incurajat de cei din jur sa șuteze mai des de la distanța. Ionița:…

- Pe rețelele de socializare a inceput sa circule de joi o inregistrare video in care se pot observa mai multe camioane militare rusești parcate intr-o sala de turbine conectata la un reactor nuclear de la centrala Zaporojie, unde bombardamentele din ultime vreme ingrijoreaza intreaga lume și de care…