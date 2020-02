Stiri pe aceeasi tema

- Postul Paștelui 2020. In calendarul bisericesc, in Postul Paștelui se intra in doua etape, primul pas fiind facut chiar maine, pe 23 februarie, in Duminica Infricoșatoarei Judecați. Lasata Secului pentru Postul Paștelui 2020 are doua etape care conduc treptat catre Postul Paștelor: Duminica Infricoșatoarei…

- Credincioșii se pregatesc inca din luna februarie pentru Postul Mare sau Postul Sfintelor Paști, celebrate de ortodocși in acest an pe 19 aprilie. Postul Paștelui sau Postul Mare are loc inaintea Invierii și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. In calendarul…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici ii sarbatoresc astazi pe Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Sarbatoarea lor comuna a fost instituita in secolul al XI-lea pentru a se pune capat unei dispute intre sustinatorii celor trei. Sfantul Vasile cel Mare a fost…

- Ziarul Unirea 18 ianuarie – Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sarbatoriți de Biserica Ortodoxa la 18 ianuarie Sfantul Ierarh Atanasie, originar din Alexandria Egiptului, a trait in secolul al IV-lea. A fost martor al succedarii…

- Catolicii și crestinii ortodocși de stil nou sarbatoresc azi Boboteaza. Preotii sfintesc apa pe care o impart enoriasilor, iar traditia spune ca agheasma mare se bea zilnic inainte de masa pentru sanatate. Un alt obicei de Boboteaza este aruncatul crucii in apa.

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc luni, 6 ianuarie, Ajunul Nasterii lui Iisus Hristos. In aceasta zi, credinciosii tin post negru pana la aparitia primei stele pe cer. Traditia respectarii postului negru „pana cand apare prima stea pe cer” este legata de legenda Stelei de la Betleem, care…

- O parte dintre creștinii ortodocși din Moldova, precum și cei catolici, sarbatoresc Craciunul pe data de 25 decembrie, iar in ajunul Nașterii Domnului, gatesc bucate alese și merg sa asculte Sfanta Liturghie. Tot azi, cete de colindatori calca pragul caselor din localitate, pentru a vesti venirea pe…

- Postul Craciunului este unul dintre cele mai importante posturi din an. Postul Craciunului pe stil vechi incepe joi, pe 28 noiembrie. Acesta dureaza 40 de zile, pana in data de 6 ianuarie. In aceasta perioada enoriașii se vor abtine de la consumarea produselor din carne, lactate, oua, precum și de la…