Lăsarea unei locuințe neocupată devine infracțiune în Belgia „Menținerea neocupata a unei cladiri sau a unei parți dintr-o cladire destinata locuinței va constitui de acum inainte o infracțiune”, a rezumat Christophe Collignon, ministrul Locuințelor din Valonia, una dintre regiunile francofone din Belgia. Pentru a rezolva problema locuințelor vacante din Valonia, guvernul regional a decretat ca lasarea unei locuințe nelocuita va fi de acum inainte o […] The post Lasarea unei locuințe neocupata devine infracțiune in Belgia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

