- Tribunalul Timiș a continuat, astazi, audierile de martor in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu. Instanța l-a audiat pe Hașu Gabriel Bebe, fost polițist de frontiera, condamnat in dosarul șpagilor din vama Moravița, care a fost filmat in timp ce priza cocaina…

- Inculpatii ar fi procurat substantele susceptibile a avea efecte psihoactive din China. Pentru a nu fi prinsi, indivizii utilizau aplicatii criptate.Tribunalul Constanta a decis inceperea judecatii in dosarul celor 15 persoane cercetate in dosarul drogurilor din Piata Chiliei. Decizia nu este una definitiva,…

- Cei doi ar fi transportat 7,6 kilograme de canabis. Tribunalul Constanta a decis mentinerea in stare de arest preventiv a unei femei din Constanta. Aceasta este acuzata de trafic international de droguri. Tot in acest dosar este cercetat si sotul femeii. Barbatul este cercetat in stare de arest la domiciliu.Dosarul…

- Unitatea de monolit a gruparii interlope conduse de Lucian Boncu incepe sa se fisureze. Ultima dovada – ședința de ieri de la Curtea de Apel Timișoara unde s-au judecat contestațiile impotriva deciziei de prelungire a controlului judiciar pentru o parte din inculpații din dosarul sechestrarii. Va reamintim…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, o veste proasta gruparii de traficanți de cocaina condusa de liderul interlop Lucian Boncu. Va reamintim ca prin rechizitoriul DIICOT au fost trimiși in judecata Lucian Boncu, Paul Ștefan, Marius Oltean, Alin Cionca, Deian Miloșev, Stelian Bona, Remus Banciu,…

- Liderul interlop Lucian Boncu a ajuns, din nou, dupa gratii, a decis, astazi, Curtea de Apel Timișoara. Aici s-au judecat contestațiile depuse de Boncu și Deian Miloșev impotriva deciziei Tribunalului Timiș de rearestare a lor in dosarul de trafic de cocaina dupa ce nu au respectat condițiile impuse…

- DIICOT Timișoara a solicitat, astazi, rearestarea liderului interlop Lucian Boncu și a lui Deian Miloșev, in dosarul de trafic de cocaina in care au fost trimiși in judecata, pentru ca nu au respectat condițiile impuse de instanța. Cand au fost trimiși in arest la domiciliu li s-au stabilit mai multe…