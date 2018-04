Lasa-ne, Fergusoane! Sa vina Marioara fotbalista!

Stiri pe aceeasi tema

- Nesansa a facut ca ambele romance sa se opreasca in turul 3 al tabloului de simplu de la turneul american. Halep – principala favorita la titlu, la actuala editie a Miami Open – a fost invinsa de jucatoarea polona Agnieszka Radwanska, la finele a trei seturi. Adversara Simonei a iesit de pe teren invingatoare,…

- Desi zvonurile de profil indicau o reinviere a fostului PDL ori sub bagheta lui Blaga, ori sub o conducere bicefala Videanu – Boc, primul care a miscat ceva concret in aceasta directie a fost Cezar Preda. Deputat liberal de sorginte democrat-pedelista, Preda a creat conditiile renasterii PDL chiar in…

- The capital and 14 counties are going under a code orange of warning of snow storms on Thursady night, while 16 counties will be placed under code yellow warning on Thursday evening, according to the National...

- Dupa ce a primit joi dimineata un raspuns de la ministrul Toader, Viorica Dancila a anuntat ca ii va adresa chiar in cursul acestei zile presedintelui Juncker o scrisoare prin care va cere detalii cu privire la un subiect aparut in presa presa – cel referitor la un document trimis, in 2012, din directia…

- Nu e prima oara cand parlamentarii useristi isi manifesta – sonor sau vizual- nemultumirea fata de unele chestiuni dezbatute sau supuse votului Legislativului. De aceasta data, se poate vorbi clar despre un protest cu spatele. Mai exact cu spatele la deputatii prezenti marti in jurul pranzului in sala…

- Chiciura aparuta atat la nivelul firelor de contact, al partilor de infrastructura – sine, cat si al materialului rulant – in speta al locomotivelor si al vagoanelor cauzeaza probleme in circulatia trenurilor. In unele cazuri au aparut intarzieri – in speta in cazul trenurilor cu plecare de la Gara…

- Peste 20 de candidati din judetul Alba vor sustine sambata proba scrisa in cadrul concursului de incadrare directa, din sursa externa, organizat de Politia Romana. Din cele 770 de posturi de polițiști și personal contractual disponibile la nivel national, 12 sunt in judetul Alba. La nivel national,…

- Dupa ce Vanghelie a sustinut, la TV, ca Gabriel Oprea s-ar fi ocupat “pentru a-i scoate din politica pe niste oameni pe altii de a le inchide trusturile de presa”, fostul vicepremier a reactionat, negand categoric spusele fostului primar. Marian Vanghelie afirmase, miercuri seara, ca Diaconescu, patronul…