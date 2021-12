Stiri pe aceeasi tema

- rezultat net cu 144% mai mare decat ținta aprobata de acționari pentru intreg anul 2021 EVERGENT Investments, cu sediul in Bacau, compania de investiții cu cea mai mare capitalizare (1,417 miliarde de lei), raporteaza un rezultat istoric: valoarea totala a activelor de 2,599 miliarde de lei. Rezultatul…

- Acum doua saptamani, daca o comuna avea o rata de incidența la 14 zile de peste 6 la mie, se inchidea școala și copiii erau trimiși acasa sa invețe, cica, online. Astazi, daca o comuna are peste 6 la mie, școala funcționeaza bine-mersi pentru ca un ministru a semnat o hartie care spune ca, daca […]…

- Aproape 15.000 de fermieri au incasat subvențiile in avans pentru campania din aceasta toamna. Banii au ajuns mai rapid in cazul agricultorilor care aveau cont in Trezorerie. Astfel, potrivit Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, din totalul de 15.697 de cereri eligibile…

- Viața e complicata. Cand crezi ca e simplu, de fiecare data, cineva se gasește s-o complice rau. Bunaoara, politicienii de carton pe care ii tot avem, de ceva timp, prin fruntea țarii. Cu gandul departe de nevoile plebei, barbații agațați cu disperare de fraiele Romaniei, acompaniați de cate o muierușca…

- Pana in dimineața acestei zile, in ultimele 24 de ore, in județul Bacau, au fost internați la ATI 46 pacienți cu Covid 19 (21 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 4 Spital Moinești), anunța Prefectura Bacau. Au fost inregistrate 14 decese (in total fiind 1.491), iar 291 persoane s-au vindecat (in total…

- In vremurile epidemiei de rujeola am avut niște meciuri grele cu niște antivacciniști feroce, care se jurau pe roșu ca nu-și vor vaccina copiii, nu le vor baga substanțe necunoscute in corp, riscand, astfel, sa faca cine știe ce boli. Ironia sorții a facut ca unele dintre aceste persoane sa fie printre…

- Volumul exportului dupa sediul agentului exportator a fost in luna IUNIE 2021 de 89,2 milioane Euro FOB, cu 61,3% mai mare decat luna corespunzatoare a anului 2020 si in creștere cu 3,2% fata de luna anterioara. Cea mai mare pondere in volumul marfurilor exportate il detine sectiunea “materiale plastice,…

- Tinerii din ziua de astazi sunt cu totul altfel. Foarte emancipați și conectați la toate noutațile din IT&C, au acces la toate informațiile. Mai mult decat atat, sunt și foarte talentați. Iar acest aspect este reliefat atunci cand ii vedem exceland in fel de fel de concursuri și festivaluri. Astazi,…