Stiri pe aceeasi tema

- Cum contribuie carțile motivaționale la creșterea productivitații și a succesului personal? Carțile motivaționale joaca un rol pozitiv in dezvoltarea personala prin creșterea nivelului de incredere in sine, eliminarea blocajelor de natura mentala și descatușarea potențialului. Acest gen de carți ajuta…

- Deși avea permisul de conducere anulat, un tanar de 28 de ani, din comuna Poiana, a ieșit la plimbare cu mașina. Acesta a fost depistat de polițiști conducand pe strada Silviu Stanculescu, din municipiului Targoviște. In cauza, polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Un cetatean libanez in varsta de 42 de ani este cercetat penal dupa ce a fost prins de politistii giurgiuveni in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe DN 6, in localitatea Mihailesti, desi avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit Agerpres."Pe DN 6, in localitatea Mihailesti, judetul…

- Un tanar de 20 de ani și-a otravit parinții. Tatal acestuia a murit, iar acum acesta spera ca va obține iertarea de la mama lui, inca in viața. Un tanar de 20 de ani și-a otravit parinții. Tatal a murit Alessandro Leon Asoli este numele tanarului care a pus la cale planul de a-și ucide mama și tatal.…

- O femeie a incercat de 960 de ori sa-și ia permisul de conducere, iar perseverența ei a avut succes. Un celebru producator auto i-a facut cadou o mașina, dupa ce cheltuise aproape 12.500 de euro pe școala de șoferi, informeaza StirileProTV. Cha Sa-soon, in varsta de 69 de ani, din Coreea de Sud, a dat…

- Șoferii condamnați pentru ucidere din culpa nu vor mai putea obține permisul de conducere timp de cinci ani Șoferii condamnați pentru ucidere din culpa vor avea cinci ani interdicție de a obține un nou permis. Acest amendament a fost admis la proiectul de lege pentru modificarea si completarea OUG nr.…

- Cea mai recenta editie a clasamentului RankPro pozitioneaza Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) pe locul al doilea in Romania si locul 627 la nivel mondial. In ultimii trei ani, UAIC a inregistrat o evolutie constanta in clasamentul RankPro, respectiv de pe locul 3 national, 309 la nivel…