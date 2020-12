Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 ani, din municipiul Galati, a fost arestat preventiv pentru 15 zile, dupa ce baut si avand permisul retinut a intrat cu autoturismul intr-un autobuz, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii…

- Un barbat a fost arestat pentru ca s-a urcat pe aripa unui avion care se pregatea sa decoleze de pe aeroportul din Las Vegas, a spus un purtator de cuvant al aeroportului, citat de CNN. Zborul 1367 al Alaska Airlines din Las Vegas catre Portland se pregatea s decoleze de pe Aeroportul International…

- O șoferița in varsta de 72 de ani are acum dosar penal, dupa ce a fost implicata intr-un accident la Toplița, in Harghita. Polițiștii spun ca femeia „parea sa fie intr-o stare avansata de ebrietate, incat nici macar nu a putut sufla in aparatul etilotest”. Femeia a pierdut controlul volanului și a intrat…

- Clipe de panica in Baia Mare! Un barbat amenința ca se arunca de pe turnul de la fostul Cuprom Azi, 15 noiembrie, in jurul orei 14 30, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat s-a urcat pe turnul de la fostul Cuprom și amenința ca se arunca daca nu ii sunt indeplinite…

- Polițiștii din Oțelu Roșu au identificat sambata, la o unitate de alimentație publica din oraș, un barbat de 32 de ani, din comuna Marga, care figura confirmat pozitiv cu noul coronavirus, anunța Poliția Caraș Severin. In local au fost identificate alte patru persoane și barmanul. Barbatul parasise…

- Un adolescent de 14 ani a produs un accident de circulație iar apoi a fugit de la fața locului. Oamenii legii l-au gasit la spital, cu o alcoolemie peste limita de 0.40 mg/l alcool pur in aerul expirat. „La data de 14 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu…

- Mai multe femei au fost prinse, in noaptea de sambata spre duminica, conducand sub influenta alcoolului, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu.Politistii rutieri din Botosani au organizat o actiune pe raza municipiului pentru…