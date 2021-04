Stiri pe aceeasi tema

- Imanbek, Sean Paul și Sofia Reyes au facut echipa pentru un super hit: „Dancing Dangerous”. Ritmurile reggae, bass-ul și vocea incantatoare a Sofiei fac din aceasta piesa o colaborare deosebita și foarte interesanta de ascultat. Imaginați-va ca este vara, nu este pandemie și dansați pe acest single.…

- Compusa de catre cei doi artiști care formeaza Las Olas, piesa „Angel” imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte și reda povestea unei iubiri pierdute. Pana in prezent, duo-ul Las Olas a lansat remake-uri ale unora dintre cele mai iubite single-uri din lume, precum „I Will…

- Finalul de saptamana aduce un alt remake facut de duo-ul Las Olas, de data aceasta al celebrului hit „I Will Survive”, lansat in 1978 de catre Gloria Gaynor. Cu versurile ce au cucerit lumea și un refren ce a stat pe buzele mai multor generații la cele mai tari petreceri, „I Will Survive” se bucura…

- Las Olas, duo-ul format din DJ Sava și MD DJ, au pregatit un nou remake, de data aceasta al single-ului „Missing”, lansat in anul 1994 de catre Everything But the Girl, hit ce s-a clasat pe primul loc in mai multe țari și a ajuns pe locul doi in SUA Billboard Hot 100 in 1995. Producția este realizata…

- Cu toții am ascultat și mulți dintre noi ne-am surprins fredonand refrenul piesei „Deep End”, hit ce a facut ocolul lumii și a devenit viral pe mai multe platforme de socializare. Las Olas, duo-ul format din DJ Sava și MD DJ, lanseaza un remake cool al single-ului care a cucerit milioane de oameni pe…

- Las Olas lanseaza „Killing Me Softly”, un remake al celebrului hit lansat de catre Fugees. Ca in fiecare remake lansat, duo-ul Las Olas pune accent pe mood-ul pozitiv și vine cu vibe-uri fresh și un sound catchy. Single-ul este insoțit de un videoclip plin de culoare, ce te face sa te gandești la cele…

- Las Olas lanseaza o super piesa, perfecta pentru weekend! „The Other Side” este un remake dupa hitul lansat de catre SZA și Justin Timberlake care a fost special inregistrat pentru cea mai noua animatie din seria „Trolls”. Remake-ul piesei vine cu un sound funky, optimist și este insoțit de un videoclip…

- Rita Ora și Imanbek, DJ-ul și producer-ul din spatele „Roses”, hit ce a stat peste 20 de saptamani in top 10 Airplay in Romania, au facut echipa pentru un super EP: „Bang”. Cei doi artiști care au cucerit lumea au compus și produs impreuna pe Zoom un EP ce conține patru piese, creand o colaborare […]…