Stiri pe aceeasi tema

- Performanta CFR Marfa a fost influentata nefavorabil si de actiunea/inactiunea autoritatii publice tutelare, precum si a administratorului infrastructurii, releva un raport de audit al Curtii de Conturi, potrivit caruia starea infrastructurii reprezinta principalul factor defavorizant al transportului…

- Un tanar de 23 de ani a murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce masina pe care o conducea a ajuns in curtea unei case, „sarind” peste gard. Accidentul a fost in județul Iași și pare ca șoferul avea viteza uriașa, informeaza Mediafax Accidentul s-a produs intr-o curba din satul Sarca…

- Polițiștii au reținut ieri pentru 24 de ore un tanar de 28 de ani din Șieu Magheruș. Acesta este banuit ca a lovit cu salbaticie un baiat de un an și jumatate. Baiețelul a ajuns plin de vanatai la spital, fiind la un pas de coma. La data de 4 august a.c., polițiștii Secției 3 Politie Rurala Lechința…

- Motociclistul Laurentiu Trica Mitici a fost reținut pentru omor, iar procurorii cer arestarea lui. Miercuri, el a intrat intr-un conflict in trafic cu un tanar care se deplasa pe o trotineta electrica, dupa ce acesta din urma l-ar fi lovit in spate, la un semafor. Cei doi s-ar fi injurat, iar la urmatorul…

- Deputatul PAS Andrei Spinu, care pana nu demult a ocupat functia de secretar general al Administratiei presedintelui Maia Sandu, a fost desemnat la functia de ministr al Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale. In varsta de 35 de ani, Spinu va fi cel mai tanar ministru din Guvernul Gavrilita, care…

- Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat langa o gradinița din București, ajungand astfel in stare grava la spital. Interlopii au fost cei care au recurs la acest gest și l-au ranit pe baiat dupa ce l-au lovit cu pumnii și picioarele, insa care a fost motivul pentru care clanul mafiot a comis aceasta…

- O surpriza foarte placuta a facut Gheorghe Raus, un tanar din Gherla, dupa ce a fost admis recent la doua facultați din Cluj. Adolescentul de 18 ani, absolvent al Liceului Tehnologic din Gherla, este beneficiar in cadrul Unitaților de Tip Familial din oraș. El a dovedit, cu toate greutațile pe care…

- Eveniment naval pe Dunare. O barca de agrement s a rasturnat. Un tanar este disparut, iar un altul a necesitat ingrijiri medicale. In barca se aflau 9 persoane, toate din orasul Corabia. Conducatorul ambarcatiunii era baut.La data de 25 iulie a.c., Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat…