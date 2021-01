Larry King a murit la 87 de ani. Jurnalistul american fusese diagnosticat cu COVID-19

Bilanț CoVid-19, 23 ianuarie: 2.719 cazuri noi și 94 de decese

la nivel național au fost înregistrate 2.719 cazuri noi de CoVid-19 The post Bilanț CoVid-19, 23 ianuarie: 2.719 cazuri noi și 94 de decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț CoVid-19, 23 ianuarie: 2.719 cazuri noi și 94 de decese Credit autor:… [citeste mai departe]