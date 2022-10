Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan este una dintre cele mai indragite și apreciate influencerițe de la noi din țara. Carmen Grebenișu s-a fotografiat pe rețelele de socializare fara strop de machiaj, iar influencerița a mers și la medicale estetician pentru cateva schimbari la nivelul buzelor.

- O duminica normala, de relaxare, s-a transformat intr-o zi groaznica pentru Larisa Udila și soțul ei, Alexandru Ogica. Fosta concurenta de la ”Splash! Vedete la apa” a dezvaluit ca s-a certat cu partenerul ei și s-a lasat cu țipete și lacrimi. Iata care a fost motivul!

- Dupa ce și-a achiziționat un apartament de lux in Dubai, alaturi de Alexandru Ogica, partenerul ei de viața, Larisa Udila a luat o decizie neașteptata. Astfel, frumoasa vedeta nu se oprește aici cu planurile de viitor și recent s-a inscris la facultate. Fosta concurenta de la Splash! Vedete la apa a…

- Martina Cannavaro, fiica fostului fotbalist Fabio Cannavaro, i-a urat acestuia „la mulți ani” cu ocazia aniversarii zilei sale de naștere. Fostul Balon de Aur a implinit astazi 49 de ani. Fabio Cannavaro, fost jucator la echipe precum Inter, Juventus și Real Madrid, a ajuns astazi la varsta de 49 de…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, ipostaza romantica in Amterdam! Chiar daca afaceristul este in scandal cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui, iata ca știe sa se bucure din plin de viața și se simte foarte bine in compania Biancai Dragușanu. Iata cum s-au fotografiat cei doi indragostiți! Chiar…

- Larisa Udila poarta doar numele soțului ei, Alexandru Ogica, in acte, deși dorința ei era de a-și pastra și numele sau. Bruneta a marturisit ca tatal fiului ei nu a fost de acord ca ea sa poarte ambele nume, iar influencerița a cedat și in buletinul ei apare ca Larisa Ogica.

- Anda și Leo traiesc o frumoasa poveste de iubire, departe de ochii tuturor. Emisiunea matrimoniala de la Antena 1, Mireasa, i-a adus in același lor și, ambii aflați in cautarea dragostei, au fost surprinși sa vada ca au reușit sa-și gaseasca jumatatea, dupa incercari repetate.

- Larisa Udila și-a ținut fanii cu sufletul la gura in ultima perioada, dar le-a dezvaluit in cele din urma care este proiectul la care participa acum. Influencerița este unul dintre concurenții noului sezon Splash! Vedete la apa și recunoaște ca ii este foarte teama de sariturile de la inalțime.