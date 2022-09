Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a izbucnit in lacrimi pe Instagram, dupa ce recent fiul ei, Moise, a avut probleme de sanatate. Soția lui Adi Sina a cedat și a simțit nevoia sa se elibereze.Moise, fiul Ancai Serea și al lui Adrian Sina, a fost diagnosticat cu gastroenterita, astfel ca vedeta a fost nevoita sa-l țina tot…

- Larisa Udila a ajuns pe masa de operație. Vedeta a suferit o intervenție chirurgicala, motiv pentru a și fost absenta de pe rețelele de socializare. Fosta participanta la Splash! Vedeta la apa și-a informat fanii despre cum se simte, dar și a pațit.

- Dupa ce a dat lovitura pe plan profesional, Jador și-a cumparat propriul penthouse din banii agonisiți de-a lungul anilor din cantari. Așadar, artistul nu s-a oprit aici și a decis sa se inscrie și la facultate, pentru a-și finaliza studiile.

- Vica Blochina, care are 47 de ani, a recunoscut ca anul acesta a suferit de depresie. A renunțat chiar și la unele vacanțe pentru a trece peste perioada dificila din viața ei. Intr-un interviu pentru Ego.ro , vedeta a dezvaluit cum și-a revenit. La inceputul acestui an, Vica Blochina s-a relaxat intr-o…

- Codruța Sanfira a ajuns in finala saptamanii de la Splash! Vedete la apa, iar soția lui Valentin Sanfira s-a antrenat doar o ora și jumatate pentru saritura pe care a facut-o in aceasta seara de la cinci metri. Vedeta a impresionat juriul cu ambiția sa.

- Anamaria Prodan reacționeaza dupa ce s-a spus ca ar avea un nou iubit. Impresara, care se afla in plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, neaga ca ar fi implicata intr-o relație.Recent, pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan a postat mai multe fotografii cu un barbat de origine araba. Mulți…

- Brigitte l-a susținut pe Florin Pastrama la „Splash! Vedete la apa” și l-a rugat sa nu sara de la 10 metri de teama de a nu pați ceva. Fosta soție a lui Ilie Nastase a declarat la Antena 1 ca iși dorește un copil cu actualul partener. Cea de-a opta ediție a emisiunii „Splash! Vedete la apa” a fost presarata…

- Laurette Atindehou a revenit dupa o pauza de aproape zece ani in lumea emisiunii „Splash! Vedete la apa”. Și recunoaște ca a facut-o in ciuda fobiei sale fața de apa! Laurette revine pe sticla. Ce emisiune va prezenta frumoasa vedeta „Nu am o relație buna cu apa nici astazi! Poate doar emisiunea asta…