Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila este activa in mediul online și ține constant legatura cu fanii. Așa s-a intamplat și de aceasta data, caci influencerița a organizat o sesiune de intrebari și raspunsuri, iar una dintre curiozitațile urmaritorilor de pe Instagram a fost legata de cum se ințelege cu mama soțului sau.

- Un incendiu a izbucnit in vecinatatea unei capelei din Sibiu. Pompierii au fost solicitați sa intrevina pentru a scoate doua sicrie in care se aflau persoane decedate. „ISU Sibiu intervine de urgenta pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Constitutiei la o capela. La fata…

- Oglinda din bronz din imagine, datata 3-2 BC, face parte din colecțiile vechi ale Muzeului Național al Banatului. Considerata mult timp de origine romana, aceasta se dovedește a fi una de origine etrusca. Pe reversul oglinzii este reprezentata o zeița razboinica inaripata cu scut rotund in mana stanga…

- Jessica Alves, fostul barbat Ken, a apelat la o noua operație estetica la nivelul feței. Hai sa vezi cum a fost surprinsa aceasta de paparazzi in aeroportul din Londra, la scurt timp de la intervenția suferita.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. Un autoturism a cazut partial in lacul Tabacarie. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de…

- Sezonul rece este perioada cea mai rea pentru pielea ta, mai ales cea a fetei, care e expusa cel mai mult la frig. Iar daca tenul tau este uscat, atunci are nevoie de si mai multa atentie si grija. In aceasta perioada a anului, aerul rece practic "fura" umezeala din piele, determinand-o sa devina uscata,…

- Doar in acest an au fost ridicate ,de proprietari sau primarie, 280 de mașini abandonate. Urmeaza alte 26, pentru care se pregatesc documentele necesare ridicarii. Primaria Brașov, impreuna cu Poliția Locala și firma cu care municipalitatea are contract, continua activitatea ridicarii vehiculelor abandonate…

- De curand, Irina Deaconescu le-a marturisit urmatorilor de pe Instagram ca mama sa are cateva probleme de sanatate, de aceea, a decis ca astazi sa o insoțeasca pe cea care i-a dat viața la un consult. Influencerița le-a povestit fanilor cum a decurs vizita la specialist, dar și ce probleme de sanatate…