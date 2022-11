Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dinu Maxer a oferit primele declarații dupa ce a suferit o operație estetica. La ce intervenție a apelat, dar și de ce. Cum se simte in prezent și cum s-a hotarat sa faca acest pas. Soția lui, Deea, i-a fost alaturi și l-a susținut ca de fiecare data.

- Aurel Padureanu și-a serbat astazi ziua de nume. Soțul regretatei artiste Cornelia Catanga a facut primele declarații inainte de mutarea in America. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate pentru Antena Stars, interpretul a marturisit ce il supara cel mai tare, dar și cine ii vrea raul.

- Carmen Grebenișan a fost aspru criticata in mediul online, asta dupa ce influencerița s-a pozat provocator pe rețelele de socializare. Carmen Grebenișan le-a transmis un mesaj gurilor rele și celor care au criticat-o. Iata ce reacție a avut influencerița!

- Lena Miclauș a facut primele declarații, dupa ce soțul ei ar fi fost suspectat de braconaj. In exclusivitate, pentru Antena Stars, artista a recunoscut ca s-au facut precheziții la ei acasa, dar susține ca partenerul ei de viața a fost prins la mijloc, in timp ce autoritațile au organizat un flagrant.

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- Nicoleta Nuca a facut declarații, la Antena Stars, in care a vorbit despre nunta! Cand și unde va avea loc marele eveniment. De asemenea, artista a vorbit și despre schimbarile pe care a fost nevoita sa le faca pentru ca, atunci cand se privește in oglinda, sa se accepte așa cum e.

- Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre nunta cu logodnicul ei și dorința lor de a avea copii impreuna. Cantareața a decis ca vrea sa aiba gemeni cu Yosif Eudor Mohaci, așa cum iși dorește și fiica ei.

- Pepe a facut primele declarații dupa ce s-a spus ca s-a casatorit in secret. Ce spune artistul despre relația pe care o are cu cea care l-a facut tata de baiat. Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, Pepe a povestit cum l-au primit fetițele pe micuț, dar și unde planuiește sa plece in vacanța.