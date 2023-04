Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momente frumoase, dar și mai puțin frumoase din viața ei cu fanii ei de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, celebra artista a vorbit despre infidelitatea in casatorie.…

- Bogdan de la Ploiești este foarte activ pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase cu fanii lui de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, cantarețul de manele și-a anunțat urmaritorii ca dispare de pe rețelele…

- Nicoleta Nuca este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase din viața ei cu fanii ei de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, artista le-a marturisit urmaritorilor ei ca se confrunta cu…

- Larisa Udila este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase din viața ei cu fanii ei de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, vedeta a marturisit pe Instagram ca se confrunta cu probleme…

- Ieri, 18 februarie, Ilinca Vandici a botezat un baiețel. Prezentatoarea a distribuit pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram, mai multe fotografii de la eveniment, iar fanii au remarcat ca in niciuna dintre poze nu apare și Andrei Neacșu, soțul vedetei. Achim Dimitrie e baiețelul pe…

- In mod normal, Oana Zavoranu este foarte activa pe rețelele personale de socializare și discuta cu fanii ei de pe Instagram și Facebook despre tot ce se intampla in viața ei, insa in ultima perioada a lipsit, iar cu asta i-a ingrijorat pe fanii ei. Ei bine, acum vedeta a anunțat ca se confrunta cu probleme…

- Larisa Udila este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și mai puțin frumoase din viața ei cu fanii ei din mediul online. De aceasta data, vedeta a marturisit ca a adormit plangand. Iata ce se intampla cu ea in aceste…