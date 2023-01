Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila are toate motivele sa radieze de fericire. Bruneta se bucura de o casnicie de vis alaturi de partenerul ei de viața, iar totodata este o mamica implinita. Cat de mare a crescut fiul ei, Milan. Vedeta a postat in mediul online un videoclip emoționant alaturi de copilul ei. Ce mesaj a publicat.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Cioran a oferit un interviu cu ochii in lacrimi despre desparțirea de Alex Dobrescu. Vedeta a povestit cum s-a intamplat totul și spune ca nu mai exista cale de impacare. Iata ce dezvaluiri a facut actrița despre desparțire, in cadrul emisiunii!

- Mariana Moculescu a trait momente de coșmar, dupa ce, o femeie ar fi sarit la bataie, intr-un centru SPA. Vedeta a facut primele declarații despre incident și a marturisit de la ce ar fi pornit conflictul.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica peste linii electrice de inalta tensiune la aproximativ 48 de kilometri nord de Washington, D.C., provocand intreruperi masive de curent, echipa de salvare lucrand pana tarziu in noapte pentru a salva persoanele aflate la bordul aeronavei incurcate…

- Proiectilul a cazut la doar cațiva pași de oamenii care erau in zona, dar din fericire nimeni nu a fost ranit. La prima vedere, spun autoritațile locale, pare a fi o bucata dintr-o racheta antigrindina."Sigur, ruseasca nu este, sau nu vreau sa cred ca este...", a declarat primarul comunei Lungești,…

- Iulia Vantur s-a mutat in urma cu mai mulți ani in India, acolo unde a inceput o noua viața. Deși nu i-a fost ușor sa o ia de la inceput, vedeta a reușit sa fie pe culmile succesului.Au trecut aproape 10 ani de cand Iulia Vantur a fost prima data in India și a decis ca acolo va locui. Ea l-a cunoscut…

- Larisa Udila este destul de activa pe rețelele de socializare personale, iar ea mereu vorbește cu fanii ei din mediul online despre tot ceea ce i se intampla in viața. De aceasta data, vedeta și-a ingrijorat fanii, asta pentru ca a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce a pațit bruneta!

- A fost panica la un loc de joaca, dupa ce un copil și-a prins piciorul in grilajul unui tobogan. Momente de panica dupa ce un copil și-a prins piciorul in grilajul de protecție din turnul unui tobogan de la un loc de joaca din Constanța. Adulții care se aflau in acel moment in parc au incercat sa-l…