- Larisa Udila a devenit mama unui baiețel perfect sanatos in urma cu trei luni, iar de atunci bruneta este in culmea fericirii. Vedeta a fost criticata in ultima perioada deoarece a luat cateva kilograme in plus pe perioada sarcinii, insa acum se confrunta și cu caderea parului.

- Viața lui Dima Trofim s-a schimbat complet, asta dupa ce in familia prezentatorului de la Star Matinal a aparut Ania, fiica lui. Micuța implinește astazi o luna de cand s-a nascut, iar tatal sau i-a facut o urare speciala pe contul de Instagram.

- Oana Lis i-a facut o surpriza uriașa soțului ei in urma cu puțin timp. Vedeta a aflat ca cineva a picat un tablou cu partenerul sau de viața, iar in semn de respect și dragostea pe care i-o poarta, aceasta a cumparat tabloul și i l-a daruit.

- Relația dintre Gabriela Cristoiu și mama sa nu este deloc una buna de ani de zile, asta dupa ce numeroasele certuri au creat o bariera intre cele doua. Invitata in platoul Antena Stars, vedeta ne-a marturisit ca niciodata nu a simțit dragostea de mama, insa cu toate astea, in aceste momente iși dorește…

- De cand a devenit mama, viața ei s-a schimbat complet. Lavinia Parva a postat o fotografie cu fiul ei și al lui Ștefan Banica, lucru pe care obișnuiește sa-l faca destul de rar. Artista a explicat ce simte de cand a venit pe lume micuțul Alexandru. Cand vine vorba despre baiețelul sau, Lavinia Parva…

- Gabriela Cristea are parte de o zi cu emoții mari, in care și-a dat seama ca fetița ei Victoria a crescut. Fiica cea mare a prezentatoarei a implinit 4 ani, azi, iar vedeta a marcat evenimentul cu un mesaj impresionant și o serie de fotografii de la nașterea micuței pana in prezent.

- Betty Salam a postat un mesaj emoționant in memoria mamei sale, Fanica. Soția lui Florin Salam s-a stins din viața pe 12 aprilie 2009, iar pe 11 septembrie ar fi implinit varsta de 39 de ani. Mama lui Betty Salam se infectase cu virusul hepatitei C, iar ciroza o macina pe interior. Acesta avea nevoie…

- Dani Oțil și Gabriela au devenit, sambata dimineața, parinții unui baiețel. Tanara mamica a postat prima fotografie cu bebelușul, de pe patul de spital. Gabriela a ales sa posteze pe Instagram, o fotografie cu bebelusui in timp ce il ține la piept, dar fara sa-i dezvaluie și chipul baiețelului sau....…