- Cristina Șișcanu are toate motivele sa se considere o femeie implinita! Vedeta și soțul ei, Madalin Ionescu, sarbatoresc astazi 12 ani de casatorie. Cum au petrecut cei doi indragostiți cu ocazia aniversarii. S-au afișat in ipostaze romantice pe o rețea de socializare.

- Cristian Țanțareanu iși va sarbatori ziua de naștere in prima zi de Paște și deja pus la punct ultimele detalii pentru petrecere, alaturi de soția sa. Afaceristul iși dorește sa invite 200 de persoane, asta pentru ca va avea loc și inaugurarea complexului de evenimente.

- Oana Roman iși sarbatorește ziua de naștere, iar ea a implinit astazi frumoasa varsta de 47 de ani. In urma cu doar o seara, vedeta a avut parte de o mare surpriza la Xtra Night Show. In cadrul emisiunii, ea a vorbit despre cum petrecea in alți ani aceasta zi, dar și cum o petrece acum. Iata ce marturisiri…

- Denisa Nechifor iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Cum a fost surprinsa vedeta de oamenii dragi din viața ei cu ocazia aniversarii, dar și cat de fericita se simte. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Vladuța Lupau iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit indragita cantareața, dar și cum petrece alaturi de soț și copil. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare.

- Vlad Gherman iși sarbatorește astazi, 16 februarie, ziua de naștere. Cați ani a implinit indragitul actor, dar și cum a fost surprins de cei dragi cu aceasta ocazie aseara, la ora 00:00. Ce a postat pe o rețea de socializare.

- Dupa ce s-a intors din vacanța in Thailanda, Andreea Popescu a avut parte de o surpriza din partea celor dragi de ziua ei de naștere. Vedeta urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara și se simte mai implinita ca niciodata. Iata imagini de la ziua ei de naștere!