Larisa Udilă este din nou însărcinată. Cum a făcut anunțul! Larisa Udila este din nou insarcinata. Cum a facut anunțul! Pe contul sau de Instagram, Larisa Udila a dezvaluit ca este insarcinata pentru a doua oara. Aceasta a explicat absența sa din social media din ultimele luni, menționand ca a avut o sarcina toxica, pe care, din pacate, a pierdut-o. „Cu toții am fost copleșiți de bucurie cand am aflat ca urmeaza sa mai vina un bebe. Sincer, nu ma așteptam și nici nu planuisem acest lucru. A fost ca un dar de la Dumnezeu, o adevarata minune și o lecție de viața. In ultimele luni am fost absenta și foarte schimbata, deoarece am avut o sarcina toxica. Vomitam… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

