- In ziua de 27 Februarie 272 s-a nascut imparatul roman Constantin cel Mare sau Constantin I. Constantin I a fost proclamat imparat roman in 306, de legiunile din Britania. A fost o figura dominanta a secolului al patrulea, in timpul domniei sale intarindu-se si raspandindu-se mult credinta crestina,…

- Larisa Udila radiaza de fericire de cand a devenit mama, iar micuțul ei, Milan, ii umple sufletul de bucurie. De aceasta data, vedeta a postat pe rețelele de socializare cateva imagini cu ea de cand era mica, iar fanii au observat imediat asemanarea izbitoare dintre ea și fiul ei.

- Shakira și Gerard Pique au trait o poveste de dragoste furtunoasa, in lumina reflectoarelor, timp de 12 ani de zile. Deși au avut o familie frumoasa, alaturi de cei doi copii ai lor, Milan și Sasha, artista columbiana și fostul fotbalist de la FC Barcelona nu au ajuns niciodata in fața altarului. Motivul…

- Larisa Udila a vorbit despre un al doilea copil pe rețelele de socializare. Vedeta nu se considera pregatita pentru a deveni mamica a doua oara și se bucura de maternitate alaturi de fiul ei, Milan.

- Taribo West, fost internațional nigerian, candva jucator la Inter și AC Milan, are propria biserica, numita Refugiu in Furtuna Miracolului Ministerelor Tuturor Națiunilor. S-a intamplat intr-o zi de 6 decembrie 1998, dupa-amiaza. Era minutul 51 al meciului Vicenza - Inter (1-1), cand Mircea Lucescu…

- Portarul Hugo Lloris, capitanul campioanei mondiale din 2018 si jucatorul cu cele mai multe selectii din istoria echipei de fotbal a Frantei (145), a anuntat, intr-un interviu publicat ieri de cotidianul L’Equipe, ca se retrage din selectionata nationala, a transmis AFP, preluata de Agerpres. „Nu e…

- Larisa Udila are toate motivele sa radieze de fericire. Bruneta se bucura de o casnicie de vis alaturi de partenerul ei de viața, iar totodata este o mamica implinita. Cat de mare a crescut fiul ei, Milan. Vedeta a postat in mediul online un videoclip emoționant alaturi de copilul ei. Ce mesaj a publicat.

- Auchan a anunțat care este programul de funcționare al magazinelor din toata țara, in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, daca mai aveți de facut cumparaturi in aceste zile, consultați din timp programul Auchan de Craciun 2022. De Craciun, programul magazinelor, inclusiv Auchan, va suferi modificari.…