Stiri pe aceeasi tema

- Polonia trage un semnal de alarma: Rusia zdrobește Ucraina; Putin nu a pierdut niciun razboiPreședintele polonez, Andrzej Duda, a recunoscut ca "compresorul" rusesc "zdrobește" Ucraina . Din acest motiv, el le-a cerut partenerilor de la Kiev sa nu presupuna ca președintele rus Vladimir Putin va pierde.…

- Fuego susține ca de o perioada, au aparut tot mai multe conturi false atat de Facebook, cat și de Instagram cu numele sau. Artistului i-a fost furata identitatea, asta dupa ce hackerii au cerut bani in numele sau. Cantarețul spune ca și-a avertizat fanii de mai multe ori sa nu cada intr-o astfel de…

- Directorul general al OpenAI, start-up-ul din spatele ChatGPT, a declarat marți, in fața unui grup de senatori, ca utilizarea inteligenței artificiale pentru a interfera cu integritatea alegerilor este un "domeniu semnificativ de ingrijorare", adaugand ca este nevoie de reglementare, noteaza agenția…

- Adda a tras un semnal de alarma pe rețelele de socializare cu privire la pericolul transmis de capușe. Aceasta și-a educat fiul sa aiba grija in momentul in care iese afara, fiindca nu exista kituri de testare pentru boala.

- Amanarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen ii obliga in continuare pe romani sa petreaca ore in șir la punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Dincolo de neplacerea așteptarii, din vami lipsesc și facilitați esențiale. Primarul comunei Lugașu de Jos din Județul Bihor, Levente Sorban (UDMR),…

- Inteligenta artificiala ar putea reprezenta o amenintare ”mai urgenta” pentru umanitate decat schimbarile climatice, a declarat pionierul inteligentei artificiale Geoffrey Hinton, care a demisionat recent de la grupul Alphabet, proprietarul Google, intr-un interviu, transmite Reuters.Geoffrey Hinton,…

- Simone Scuffet, 26 de ani, a fost printre fotbaliștii care s-au remarcat in meciul CFR Cluj - Rapid (2-2). A incasat doua goluri, dar a mai scos cel puțin alte doua. In plus, a avut și șansa la ocaziile monumentale irosite de Costache, Ionița și Dugandzic. Costache a dat pe langa poarta, Ionița a luftat,…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PNL Raluca Turcan a declarat marti, in emisiunea Proiect de Tara: Romania de la Prima News, ca vrea sa traga un semnal de alarma si niciun politician sa nu se imbete cu apa rece ca putem sa pacalim Comisia, iar daca nu facem aceste reforme, costul pe o masura de…