Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman nu scapa de hateri și mesajele lor jignitoare. Vedeta a decis sa dezvaluie identitatea unuia dintre ei și a transmis un mesaj acid la adresa celor care i se aseamana. Iata care a fost reacția fostei prezentatoare de televiziune cu privire la respectivul internaut!

- Larisa Udila a nascut primul sau copil, pe Milan, la inceputul lunii august, anul trecut. Vedeta a povestit ca a trecut prin momente grele din punct de vedere emoțional, atat in sarcina, cat și dupa nașterea micuțului. Acum, ea și soțul ei se pregatesc intens pentru creștinarea fiului lor. Deși nu a…

- Oana Roman are 46 de ani, o cariera in televiziune și o afacere proprie, dar inca este acuzata ca traiește pe banii tatalui ei, fostul prim-ministru al Romaniei Petre Roman. Vedeta nu s-a abținut și a facut public mesajul acid primit in mediul online, la care a oferit și un raspuns.

- Dupa ce a concurat la Asia Express, unde a facut echipa cu mama ei, actrița Adriana Trandafir, Maria Speranța este dispusa sa participe la un nou show-tv, de genul celui de la Antena 1, chiar daca oferta ar veni de la postul concurent, Pro TV. Fiica artistei marturisea dupa ce a fost eliminata ca a…

- Pe Andreea Esca o cunoaște toata Romania, dar puțini știu cum arata mama ei și cat de eleganta este, de fapt. Vedeta de la pupitrul știrilor Pro TV este mandra de cea care i-a dat viața, mai ales intr-o zi speciala. Lucia Esca implinește, marți, 7 iunie, varsta de 81 de ani, ocazie cu care […] The post…

- Larisa Udila a facut dezvaluiri uimitoare pe rețelele de socializare, asta dupa ce e frumoasa șatena a marturisit care sunt cele mai mari defecte, dar și cat de mult s-a schimbat viața ei de cand a devenit mamica. Vedeta a adus pe lume in urma cu cateva luni un baiețel, pe nume Milan.

- Vacanța in cele mai frumoase destinații din Italia nu a fost lipsita de incidente nedorite pentru Larisa Udila. Vedeta le-a marturisit fanilor ei ca a ajuns sa planga in hohote la plecare din Portofino, in timpul unor momente de coșmar pe care le-a trait alaturi de soțul ei.