Taborul inimilor noastre

Praznicul Schimbării la Față a Domnului, an de an celebrat la data de 6 august, scaldă întru lumina Învierii, cea dinainte de Înviere, toată creștinătatea. Cunoscută și sub denumirea de Probjenie (în limba slavonă însemnând transformare, schimbare), sărbătoarea aceasta plină de frumusețe, prin textul cuprins în Evanghelia Sfântului Matei (17, 1-9), ne… [citeste mai departe]