- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului in Romania. Vedeta a postat in urma cu puțin timp o fotografie in ipostaze provocatoare care a atras atenția fanilor ei de pe Instagram.

- Corina Caragea a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca a pierdut avionul spre Romania. Vedeta trebuia sa ajunga in seara aceasta in Romania, dar mai petrece inca o zi in vacanța. In urma cu doua zile, Corina Caragea a parasit Romania. S-a imbarcat intr-un avion cu destinația Valencia,…

- Vacanța in cele mai frumoase destinații din Italia nu a fost lipsita de incidente nedorite pentru Larisa Udila. Vedeta le-a marturisit fanilor ei ca a ajuns sa planga in hohote la plecare din Portofino, in timpul unor momente de coșmar pe care le-a trait alaturi de soțul ei.

- Scandalul de la Eurovision 2022 este departe de a se fi incheiat, dupa ce prezentatoarea TV Eda Marcus s-a declarat revoltata, pe Instagram, din cauza faptului ca nu i s-a permis sa intre in direct, pentru a anunța punctajul oferit de Romania celorlalte state, in cadrul concursului. Vedeta TVR rupe…

- PERICOL… Trei barbati din comuna Stanilesti, cu varste intre 20 si 49 de ani, au vazut moartea cu ochii, pe o strada din municipiul Iasi. Acestia se aflau intr-un autoturism condus de Ciprian, un tanar de 22 de ani, cand peste masina, intr-o intersectie a dat un tramvai. Impactul a fost unul destul…

- Larisa Udila a fost nevoita sa treaca prin momente grele, asta dupa ce fiul ei, Milan, s-a imbolnavit. Vedeta a mers la spital de urgența cu micuțul ei și i-a facut analize pentru a se asigura ca starea lui de sanatate este una buna. Iata ce a marturisit frumoasa bruneta pe rețelele de socializare!

- Delia a anunțat pe Instagram o colaborare muzicala impreuna cu artistul Killa Fonic. Vedeta s-a fotografiat cu acesta, iar secțiunea de comentarii a explodat: “Aștept de prea mult timp asta”.

- Britney Spears este din nou insarcinata. 13 ani nu a putut avea copii, cat era sub tutela tatalui! Britney Spears este mai fericita ca niciodata. A scapat dupa 13 de sub tutela tatalui ei. Este o femeie libera care iubește și este iubita. Acum, are inca un motiv real de bucurie. Britney Spears este…