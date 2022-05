Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre doamna Mioara, Larisa, Perneș, Andrei și Leo sunt departe de a se fi terminat. Chiar daca sora lui Andrei și-a rugat mama sa nu mai puna la suflet, aceasta se supara pe fiecare detaliu.

- Ana Maria, sora lui Andrei, a intervenit in noul conflict dintre doamna Mioara și Larisa la Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce dezvaluiri a facut aceasta despre motivul pentru care nu ar fi acceptat-o pe Sabrina in familia sa.

- Andreea și Marian Buda s-au cunoscut la Antena 1 in cadrul show-ului Mireasa, insa in luna august a anului trecut au facut nunta. Cei doi fac dezvaluiri despre cum se ințeleg acum și cum e viața lor de familie.

- Mama Sabrinei i-a marturisit fiicei sale in cadrul emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii ca nu este de acord cu relația pe care fiica ei o are cu Andrei. Concurenta a fost profund afectata de vorbele mamei sale și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi de la Mireasa. Iata ce sfaturi i-a oferit Simona…

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, discuțiile nu se opresc sa apara. Prin urmare, Nora și Larisa au facut un schimb de replici dure, dupa ce Nora și-a intreținut familia și a colaborat cu mai multe ONG-uri din țara. Iata care a fost discuția aprinsa dintre cele doua concurente!

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, dorul și-a facut simțita prezența, mai ales pentru Larisa. Robert, concurentul care a parasit recent emisiunea și cu care aceasta a avut o relație de cateva zile, nu a mai ezitat și a sunat-o pe Larisa pentru a vedea cum este și a-și…

- Sambata seara cuplurile din casa Mireasa- Capriciile Iubirii au avut parte de o distracție pe cinste, iar Larisa și Robert, care deși nu sunt impreuna se aflau printre ele. Robert i-a furat un sarut Larisei, iar concurenta a fost total șocata, deoarece nu se aștepta nicio secunda.

- In aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii nu a fost predominanta dragostea și iubirea, ci din contra. Fetele au stat de vorba despre vechile relații in care au fost implicate, cat și despre partenerii, care le-au dus numeroase suferințe. Iata ce trecut tumultuos are Sabrina. Concurenta a…