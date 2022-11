Stiri pe aceeasi tema

- Larisa a murit pe loc in accidentul grav de la Buzau, dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu o autoutilitara. Impactul i-a fost fatal, astfel ca tanara studenta și educatoare la o gradinița privata a decedat la varsta de 19 ani.

- Andrei a murit intr-un accident grav la varsta de 19 ani, dupa ce mașina in care se afla alaturi de prietenul sau s-a facut bucați. Tragedia s-a intamplat in comuna Dobrești din Argeș, dupa ce autoturismul a intrat in doi stalpi, apoi a intrat intr-un copac și s-a distrus in bucați. Prietenul lui Andrei,…

- O tanara de 31 de ani, din Focșani, a murit, joi dupa amiaza, intr-un grav accident produs in Vrancea . Mașina acesteia a ieșit de pe șosea și a lovit un copac, intre localitațile Tișița și Panciu din județul Vrancea. Nina, o tanara de 31 de ani a murit intr-un accident rutier din Vrancea. Cunoștințele…

- Medicul hematolog Oksana Leontieva a fost ucisa luni, 10 octombrie, in urma bombardamentelor ruse , imediat dupa ce și-a lasat fiul de cinci ani la gradinița, relateaza serviciul de presa al spitalului Ohmadit din Kiev, preluat de Focus . „Oksana a murit in drum spre serviciu, grabindu-se la pacienții…

- Remus Dobra, un preot greco-catolic din Dumbravița, județul Timiș, a murit intr-un grav accident. Tragedia a avut lor pe autostrada A1, in județul Arad, marți seara. Victima a decedat la varsta de 45 de ani, dupa ce a lovit violent un TIR. Cum s-a intamplat.

- Un tanar de 23 de ani a murit proiectat din mașina pe care o conducea, in urma unui accident produs miercuri seara intre localitațile Ogrezeni și Malu Spart din județul Giurgiu, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O adolescenta, in varsta de 16 ani, a decedat, dupa ce a fost lovita pe acostament de o mașina ce era condusa de un minor. Tragedia s-a produs in seara zilei de sambata, 27 august, in satul Dumbravita din raionul Singerei.

- Tragedie in județul Iași, un baiat de 14 ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, in urma unui teribil accident de circulație produs, in aceasta dimineața. Tragedia a avut loc pe DN2, in localitatea Cristești, cand un TIR a intrat frontal intr-o mașina.La fața locului au intervenit o autospeciala…