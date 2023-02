Stiri pe aceeasi tema

- Medicii chirurgi vasculari ai spitalului din Bacau și medici din Iași au realizat o intervenție chirurgicala deosebita, pentru un pacient care suferea de arterita și risca sa-și piarda unicul picior. La aceasta operație complexa, care a avut loc pe 31 ianuarie, a participat o echipa medicala mixta formata…

- UPDATE: Publicația UNU pe Trotuș a prezentat imagini surprinse de camerele de supraveghere. Pe filmare se observa cum polițista este lovita cu piciorul in dreptul unei mașini parcate, dupa care agresorul, un tanar in varsta de 16 ani, o ia la fuga spre parcul municipal și se pierde in intuneric. Agresorul…

- Dat afara din USR pentru misoginism, recuperat de AUR și transformat in bataușul personal al lui George Simion, deputatul Antonio Andrușceac continua sa faca ce știe mai bine: sa jigneasca fara nicio jena femeile, care in opinia sa, nu doar ca ar trebui sa ramana lipite de cratița, ci chiar „se bat…

- Dat afara din USR pentru misoginism, recuperat de AUR și transformat in bataușul personal al lui George Simion, deputatul Antonio Andrușceac continua sa faca ce știe mai bine: sa jigneasca fara nicio jena femeile, care in opinia sa, nu doar ca ar trebui sa ramana lipite de cratița, ci chiar „se bat…

- Cadavrul unei tinere de 16 ani a fost gasit in gradina locuinței sale, din comuna Bogdanești , parțial carbonizat. Trupul neinsuflețit al fetei ar fi fost gasit chiar de familia acesteia, in jurul orei 06.30, in gradina locuinței, aflata in din comuna Bogdanești. Cadavrul minorei a fost transportat…

- O adolescenta de 14 ani din Bender a fost lovita de o mașina in timp ce traversa strada la o trecere de pietoni. S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza. Fata s-a pornit sa treaca strada impreuna cu tatal și bunicul ei. La un moment dat, a ramas in urma lor.

- Elena Merișoreanu a fost operata la picior, dupa mai mult timp in care a amanat intervenția. Cunoscuta doamna a muzicii populare romanești a ieșit din spital in urma cu o zi, iar artista ne-a oferit și primele declarații despre intervenție. Acum, Elena Merișoreanu e nevoita sa stea in recuperare aproximativ…

- Felicia Ovanesian s a declarat nemultumita de ritmul in care se desfasoara lucrarile din zona centrala a municipiului Constanta, finantat prin Programul Operational Regional 2014 2020 Axa prioritara 4 Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile Posibilitatea de reziliere exista, dar exista riscul sa se…