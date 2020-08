Larisa si Alin Oprea sunt in plin proces de divort. Cu toate ca cei doi hotarasera sa se desparta la notar, pe cale amiabila, iata ca lucrurile au luat o intorsatura neașteptata, dat fiind ca nu s-au ințeles in privința numelui, prin urmare vor ajunge in instanta. Sotia artistului de la Talisman a facut declaratii neasteptate despre acesta, Larisa marturisind ca nu-l mai recunoaște pe cel alaturi de care și-a petrecut 23 de ani din viata. Reamintim ca motivul divorțului este infidelitatea artistului. Alin Oprea are de doi ani o amanta, pe soția unui om de afaceri din Cluj, alaturi de care s-a…