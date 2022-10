Stiri pe aceeasi tema

- Celebra clarvazatoare Sunita și fiicele sale au fost o adevarata apariție in ediția 10 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10. Acestea au gatit, dar au facut și un ritual special pentru Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu.

- In ediția 9 din sezonul 10 Chefi la cuțite am putut s-o vedem pe Brighitta Gheorghe, concurenta care a reușit sa ii surprinda din plin pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Surpriza din aceasta seara in emisiunea Chefi la cuțite a fost o concurenta cu totul speciala. Fiica lui Mihai Petre și-a facut curaj sa iși faca apariția in fața juraților, gatindu-le un preparat cu care a vrut sa ii indulceasca. Catinca a primit cuțitul de aur din partea juraților.

- Ionuț Florin Zalau a venit in ediția 4 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe data de 7 septembrie 2022, sa gateasca un preparat de-a dreptul spectaculos. Hai sa vezi cum au reacționat chefii cand au vazut ce a facut concurentul cu pudra de aur.

- O satmareanca, originara din Tara Oasului, a reusit sa obtina doua cutie, in aceasta seara (azi, 6 septembrie), la “Chefi la cutite”, emisiune difuzata de postul Antena 1. Florica Baboi are 37 de ani, este de profesie bucatar și organizator de evenimente la Paris. Pentru ertapa din aceasta seara, Florica…

- Doina Teodoru, iubita lui Catalin Scarlatescu, vine la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Caștigatoarea „iUmor” face glume la adresa partenerului ei, iar colegii lui nu se pot abține din ras. Surpriza pentru telespectatori, dar și pentru Chef Catalin Scarlatescu. Doina Teodoru participa la „Chefi la cuțite”…

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de invitați surprinzatori. Cea mai mare surpriza de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu in noul sezon al show-ului culinar este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați…

- Surpriza de proporții pentru cei care urmaresc cu drag emisiunea „Chefi la cuțite”! Producatorii aduc telespectatorilor o schimbare la care nu s-ar fi așteptat! Emisiunea culinara va fi prezentata de doua prezențe feminine, nu de una singura, așa cum știam ca s-a intamplat pana in prezent, potrivit…