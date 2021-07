Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache a fost transportata la spital, direct de la sala. Gimnasta s-a calificat duminica in finala de la barna la Jocurile Olimpice 2020, chiar daca a suferit o accidentare la aterizare. Larisa Iordache, transportata de urgenta la spital La scurt timp, larisa Iordache a avut dureri grave la…

- Larisa Iordache s-a calificat duminica in finala de la barna la Jocurile Olimpice 2020, chiar daca a suferit o accidentare la aterizare. La scurt timp insa, gimnasta a acuzat dureri acute la picior si a fost transportata la spital pentru investigații.

- Ziua de duminica a fost una încarcata de emoții pentru Larisa Iordache: a obținut calificarea în finala de la bârna de la Jocurile Olimpice, dar s-a accidentat la finalul exercițiului. Gimnasta a postat un mesaj motivațional pe rețelele sociale, semnalul clar fiind acela ca nu renunța…

- Accidentul a avut loc pe sensul de mers dinspre Huedin spre Cluj-Napoca. În urma impactului o femeie în vârsta de 64 de ani a fost transportata la spital. „La data de 18 iulie a.c., pe DN1 E60, pe raza…

- Liviu Teodorescu și Iulia au spus marele ”Da” și urmeaza sa organizeze și nunta, dar iata ca un incident neplacut le-a dat batai grave de cap. Iulia a mers sa probeze rochia in care urmeaza sa straluceasca in ziua cea mare, insa fix in acele momente a avut parte de un eveniment neplacut și a avut nevoie…

- Intervenție complexa a ISU și a Serviciului Salvamont Salvaspeo Cluj pentru salvarea unei tinere cazute pe „traseul Piatra lui Lucaci” „Solicitarea pentru intervenția forțelor specializate a fost înregistrata în…

- Izabela a fost transportata de urgența la spital deoarece noaptea trecuta a suferit doua atacuri de panica, astfel ca mama acesteia a intervenit și a povestit ca fata ei nu se afla la primele episoade de acest fel. Concurenta a avut nevoie sa fie transportata la spital și a necesitat ajutorul medicilor…

- Izabela a avut parte de o incercare foarte greu. Noaptea ce se anunța aparent liniștita, a fost una extrem de tumultoasa. Starea de conștiența i-a fost afectata, aceasta a leșinat și a avut nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanța.