Larisa Iordache și-a întâlnit iubirea vieții Gimnasta Larisa Iordache este indragostita! Larisa a afirmat in cadrul unei emisiuni tv ca și-a intalnit barbatul vieții și ca este foarte fericita. “Sunt foarte fericita! Am un om langa mine care ma susține, care ma ajuta și e tot timpul acolo, langa mine. Ma bucur ca in sfarșit am gasit și eu un om așa cum imi doream eu” - a spus Larisa la Digi 24. Iubitul Larisei nu o va insoți in Japonia, la Tokyo, din cauza faptului ca inca nu este sigur daca au voie spectatori in sala. “Nu are de ce sa faca atata drum, pentru ce? Oricum, nu ne putem intalni. Eu stand in satul olimpic, restricțiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

