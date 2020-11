Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare in familia Stratan! Celebrul cantareț din Republica Moldova, Pavel Stratan, implinește astazi 50 de ani. Cu aceasta ocazie, fiica sa, Cleopatra Stratan, care i-a moștenit talentul și cu care are o relație foarte apropiata, a postat un mesaj emoționant.

- Nicolae Ionel Ciuca, ministrul Apararii Nationale, a transmis un mesaj militarilor, de Ziua Armatei Romane, sarbatorita in fiecare pe an pe data de 25 octombrie."Ministerul Apararii Nationale nu isi va uita niciodata eroii si va avea intotdeauna grija de familiile lor, dar si de ranitii nostrildquo;,…

- Matinalul de la Radio Zu, Mihai Morar, a transmis un mesaj emoționant pentru cele doua gemene ale sale, de ziua lor aniverasa. Cuvintele lui au ajuns la inima fanilor care s-au emoționat profund. Iata ce le-a transmis Mihai Morar celor doua fiice ale sale

- Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, care nu isi va putea conduce echipa de pe banca la meciul cu Malta fiind considerat contact direct dupa cazul de COVID-19 din staff-ul sau, le-a transmis fotbalistilor sa castige partida de marti pentru ei si pentru Romania. "Singurul…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca fermitatea cu care presedintele Iohannis a respins orice intoarcere la Binomul SRI-DNA nu este expresia preocuparii sale pentru respectarea drepturilor omului, ci exprima pozitia neclintita a noii conduceri a SRI in privinta implicarii ofiterilor in procesul penal.Citește…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia inceperii noului an școlar, in care le spune copiilor ca fiecare dintre ei au ocazia sa fie un super-erou. Șeful statului le reamintește dascalilor ca anul acesta vor avea o misiune extrem de grea și ca va fi nevoie de multa rabdare, flexibilitate…

- Virusul nemilos nu i-a iertat nici pe ceilalți membri ai familiei Vlasov! Mama creatoarei de moda s-a stins din viața, saptamana trecuta, fara ca nimeni sa se aștepte. Ingrid Vlasov, tatal ei, dar și fiica in varsta de doar 16 ani, cu toții sufera acum de COVID-19.

- Moartea neașteptata a lui Kobe Bryant, renumitul baschetbalist care și-a pierdut viața intr-un accident aviatic, alaturi de fiica lui, a lasat in urma o mare de durere. Soția lui, Vanessa, nu l-a uitat, iar in ziua in care ar fi implinit 42 de ani a facut public un mesaj sfașietor.