Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta romana Larisa Iordache este marea invingatoare a Campionatelor Europene de la Basel. Cu o capacitate de control fantastica, asemenea Nadiei Comaneci in 1979, la Forth Worth, Larisa și-a depașit durerile și și-a implinit visul: calificarea la JO de la Tokyo! Maratonul calificarilor la Europenele…

- Larisa Iordache s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa evoluția la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel, Elveția, dupa care a fost internata in spital. ''Este o...

- Gimnasta romana Larisa Iordache s-a calificat in finalele la individual compus, la barna si sol din cadrul Campionatelor Europene de la Basel (Elvetia), obtinand totodata si „biletul” pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Larisa Iordache a incheiat pe locul patru in calificari, cu 54,698 puncte (14,366…

- Echipa olimpica a Romaniei, Team Romania, a ajuns, miercuri, la 61 de membri pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce Larisa Iordache si-a castigat la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel. Larisa Iordache duce la trei numarul reprezentantilor gimnasticii romanesti care vor…

- Echipa olimpica a Romaniei, Team Romania, a ajuns, miercuri, la 61 de membri pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce Larisa Iordache si-a castigat la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel.Larisa Iordache duce la trei numarul reprezentantilor gimnasticii romanesti care vor evolua…

- Larisa Iordache intra azi in calificari la Campionatele Europene, care se desfașoara in aceste zile la Basel, iar la finalul lor iși poate asigura prezența la JO Gimnasta in varsta de 24 de ani va concura in subdiviziunea a patra (19:30-21:30) și trebuie sa se claseze pe primele doua locuri dintre sportivele…

- Larisa Iordache (24 de ani) participa la ultima verificare inainte de Campionatul European de la Basel, competiție care ar putea sa ii asigure biletul pentru Jocurile Olimpice. Mult a fost, puțin a ramas! Larisa Iordache va pleca sambata impreuna cu Antonia Duța și Mara Ceplinschi la Basel, acolo unde…

- Belgianca Nina Derwael, dubla campioana mondiala la paralele, nu va mai participa la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel (21-25 aprilie), din cauza unei accidentari la un picior, a anuntat federatia ei nationala, citata de EFE, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat se…