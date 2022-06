Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu a trecut printr-o perioada foarte grea dupa ce mama ei s-a stins din viața. Cat de mult i s-a schimbat viața aristei dupa tragedia din familie. Ce a marturisit vedeta despre nunta cu partenerul ei.

- Oana Lis, soția lui Viorel Lis, trece prin clipe grele. Vedeta e in doliu, iar aceasta a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj in care a explicat ce s-a intamplat in viața ei. O persoana draga a decedat.

- Ana Baniciu a trecut prin momente extrem de grele, asta dupa ce mama cantareței a murit. Vedeta a luat o pauza de la rețelele de socializare dupa decesul celei care i-a dat viața. Acum artista e pregatita de un nou inceput.

- In luna iulie se implinește un an de cand Lidia Bejenaru Botgros, soția lui Nicolae Botgros, a plecat dintre noi. Ieri a fost o zi grea pentru cantareț, asta pentru ca partenera lui și-ar fi sarbatorit ziua de naștere.

- Clipe cumplite pentru fiica lui Gabi Lunca. Rebeca Onoriu, fiica cea mica a regretatei artiste care s-a stins din viața la varsta de 83 de ani, de Covid, se confrunta cu o boala, dupa moartea mamei sale. Ea se afla in tratament acum. Ce a declarat Rebeca Onoriu. Ea sufera enorm pierderea mamei sale!…

- Daniela Gyorfi și-a ingropat mama in urma cu noua ani, atunci cand dupa o lunga suferința, femeia și-a dat ultima suflare. Artista spune ca ii duce lipsa acesteia și susține ca nu crede in viața de apoi, caci nu a visat-o niciodata.

- Astazi este o zi foarte grea pentru Anamaria Prodan, caci se implinesc patru ani de cand mama ei, cantareața Ionela Prodan, a plecat la ceruri. Vedeta a venit la mormantul acesteia unde un preot i-a facut o slujba, iar impresara a imparțit pachete. Declarații emoționante.

- Clipe de groaza in aceasta dupa-amiaza in județul Dambovița! O femeie in varsta de 78 de ani a care a fost cautata zile la rand, a fost gasita fara viața intr-o fantana din apropierea casei. Potrivit familiei, aceasta ar fi fost in depresie dupa ce și-a inmormantat unul dintre cei cinci copii. Iata…